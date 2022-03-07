Главный тренер «Тобола» Москаленко: «Акжайык» компактно играла, практически не давая нам играть в футбол вверху, в нападении»

Главный тренер «Тобола» Александр Москаленко прокомментировал победу над «Акжайыком» (1:0) в матче первого тура КПЛ-2022.

— Хочу всех поздравить с победой. Благодаря вашей поддержке команда шла вперед, не останавливалась. Это придало нам определенный стимул. Очень тяжело сказать что-то по игре, потому что уральская команда — очень организованная, даже если сравнить по тому году — она забирала очки практически у всех лидеров. Она компактно играла, практически не давая нам играть в футбол вверху, в нападении. Да, были моменты, но их надо забивать.

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