«Сарыарка» разгромила «Ольборг» в заключительном матче и стала серебряным призерем Континентального Кубка. Барбашев стал лучшим бомбардиром турнира

Карагандинская «Сарыарка» провела заключительный матч финального раунда Континентального Кубка по хоккею.

В последней игре турнира казахстанский клуб встретился с датским «Ольборг Пайретс» и одержал победу со счетом 4:1. В составе «Сарыарки» шайбы забросили Сергей Барбашев (4-я минута), Степан Грымзин (31-я), Андрей Яковлев (35-я) и Никита Аноховский (60-я); у датчан отличился Йен Эдмондсон (45-я).

Таким образом, «Сарыарка» заняла второе место на Континентальном Кубке, уступив польской «Краковии» — она выиграла оба матча финального раунда и стала победителем турнира, обеспечив себе участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

Также ИИХФ определила лучших игроков турнира.

Лучшим нападающим турнира был признан форвард карагандинской «Сарыарки» Сергей Барбашев. В двух матчах прошедшего в датском Ольборге финального этапа он набрал 2 (1+1) очка.

Лауреатами в двух других номинациях стали игроки польской «Краковии» – приз лучшему вратарю получил Денис Перевозчиков, лучшим защитником соревнований признан Иржи Гула.

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