«Сарыарка» потеряла шансы на победу Континентального Кубка. «Краковия» разгромила «Ольборг» и досрочно стала его обладательницей

Сегодня ночью польская «Краковия» разгромила датский «Ольборг» со счетом 4:0, таким образом лишив карагандинскую «Сарыарку» всех шансов на победу Континентального Кубка.

Напомним, в первом матче подопечные Петерисы Скудры потерпели поражения в матче с польским клубом со счетом 1:2.

7 марта в 00:00 по времени Нур-Султана «Сарыарка» проведет заключительный матч турнира против «Ольборга».

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