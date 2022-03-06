«Кайрат» подписал контракт с Экве. Об этом сообщил Бердыев

«Кайрат» подписал контракт с 20-летним камерунским защитником Давидом Экве. Об этом в послематчевой пресс-конференции с «Актобе» сообщил главный тренер алматинцев Курбан Бердыев.

Футболист выступает на позиции правого защитника.

Напомним, что Экве проходил учебно-тренировочные сборы в Турции вместе с основной командой «Кайрата», а также тренировался в расположении команды вплоть до сегодняшнего дня.

Ранее Давид Экве выступал лишь за камерунский клуб «Офта» из города Криби.

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