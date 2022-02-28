«Кайрат» выпустил документальный фильм про участие в группе Лиги конференций

«Кайрат» выпустил документальный фильм о первом выходе алматинского клуба в групповой этап еврокубков.

23-минутное видео состоит из кадров с тренировок и игр команды, а также включает в себя интервью с Кайратом Боранбаевым, Курбаном Бердыевым, Вагнером Лавом и Стасом Покатиловым.

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