Бывший игрок «Астаны» Жакипбаев стал волонтером в Киеве

Экс-полузащитник «Астаны» и молодежной сборной Казахстана по футболу Мади Жакипбаев заявил, что стал волонтером в столице Украины.

«Я добровольно занялся волонтерством — оказываю помощь в приготовлении, упаковке и фасовке еды для нуждающихся. В день мы отдаем по 200-300 порций еды (в среднем 80 000 тенге в день). В данный момент я и сам отдаю из своего кармана деньги на закуп продуктов и всего необходимого», – написал он в инстаграме.

Жакипбаев оказался в Киеве случайно – в столице Украины у него была стыковка на самолет до Кишинева. В Молдове он планировал искать новый клуб, но позже передумал и остался в Украине.

Sports.ru Казахстан – лучшее медиа страны по версии Naiza Awards 2021

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Новый глава Федерации футбола Казахстана – Адилет Барменкулов. Мечтает о сборной на ЧМ-2034, а из футбола хочет сделать бизнес