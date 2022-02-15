Геворг Наджарян переходит в «Пюник» (Metaratings)

Как стало известно Meta-ratings.kz, казахстанский полузащитник Геворг Наджарян станет игроком армянского «Пюника».
Воспитанник карагандинского футбола за свою карьеру выступал за «Шахтер» и «Астану».
Всего в казахстанской Премьер-Лиге 24-летний игрок провел 101 матч, забил четыре гола и записал на свой счет четыре голевые передачи.
За молодежную сборную Казахстана Наджарян сыграл 17 матчей.
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