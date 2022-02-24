ХК «Алматы» наказан техническими поражениями и денежным штрафом. Ближайшие матчи в Караганде отменены

В адрес Казахстанской федерации хоккея в очередной раз пришло письмо, в котором сообщается, что шесть игроков основного состава «Алматы» по различным причинам не могут участвовать в предстоящих матчах. Согласно базе данных, в данный момент в реестре команды «Алматы» числятся 27 спортсменов. К тому же, в системе клуба есть молодёжная команда с игроками, имеющими двухсторонние контракты. Эта команда в рабочем порядке готовится к матчам плей-офф. Таким образом, можно сделать вывод, что «Алматы» в состоянии набрать минимально необходимое количество здоровых хоккеистов на отдельно взятый матч.

Однако клуб в очередной раз поставил под угрозу срыва запланированные матчи. Согласно пункту 1.30 статьи 25 главы 7 Спортивного раздела Регламента в случае неявки команды или срыва матча чемпионата (за исключением опоздания команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы) на хоккейный клуб налагается денежный штраф. Также в матчах, которые должны состояться 25 и 26 февраля в Караганде, «Алматы» присуждены технические поражения со счетом 0:5.

Данная ситуация будет рассмотрена на Исполкоме КФХ, где будет подниматься вопрос о дальнейшем участии команд, входящих в структуру ТОО «Хоккейный клуб города «Алматы» в турнирах под эгидой КФХ в сезоне 2022-2023 г.г.

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