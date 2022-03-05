Алишер Габдуллин – временный чемпион лиги Octagon  в наилегчайшем весе

В Алматы завершился турнир лиги Octagon, который включил себя два титульных противостояния.

В наилегчайшем весе в битве за титул временного чемпиона сошлись два казахстанца Алишер Габдуллин и Досбол Елеген. Поединок прошел всю дистанцию в пять раундов. В итоге решением судей победу одержал Алишер.

Постоянным чемпионом в этой весовой категории является Дамир «Казахстанский Сехудо» Толенов.

В главном бою вечера сошлись казахстанец Махир Мамедов и россиянин Магомед Магомедов. Эти бойцы уже дрались в лиге UAE Warriors и теперь решили провести реванш в стенах казахстанского промоушена. Но, как и тогда, победу решением судей одержал Магомедов, который теперь является временным чемпионом в полусреднем весе!

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