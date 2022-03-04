Заявка «Астаны» на сезон-2022

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Стала известна заявка «Астаны» на сезон.

Вратари: Данил Подымский, Марко Милошевич, Александр Заруцкий;

Защитники: Артем Рахманов, Брайан Гарсия Сильва, Камо Оганесян, Абзал Бейсебеков, Саги Совет, Денис Поляков, Талгат Кусяпов, Данило Бескоровайный, Рахат Маратов;

Полузащитники: Макс Эбонг, Исламбек Куат, Марин Томасов, Аслан Дарабаев, Жереми Манзорро, Султан Сагнаев, Юрий Перцух;

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко, Станислав Басманов, Педро Эуженио.

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