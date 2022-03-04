Заявка «Мактаарала» на сезон-2022

Стала известна заявка «Мактаарала» на сезон.
Вратари: Сергей Литовченко, Алмат Бекбаев, Жандар Жангалиев
Защитники: Егор Потапов, Руслан Юденков, Владимир Седельников, Ерболат Рустемов, Ильяс Амирсеитов, Диержан Арипов, Нуржигит Сматов, Павел Чикида, Артем Разгонюк, Драмане Коне
Полузащитники: Бекнур Рыскул, Ринат Джуматов, Рифат Нурмугамет, Мейрамбек Серикбай, Галымжан Кенжебек, Бекзат Жаксыбайулы, Алекс Бруно, Биллал Себаихи, Алиби Тузакбаев, Расамбек Ахматов
Нападающие: Едиге Оралбай, Султанбек Дуйсешов, Шериддин Бобоев.
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