Бисси, Парагульгов, Барановски в заявке «Атырау» на сезон-2022

Теги высшая лига Казахстан Атырау Арам Айрапетян Анатолий Катрич Асылбек Сейткалиев Азамат Жомартов Матеус Бисси Алтынбек Сапаров Куаныш Калмуратов Петр Гжельчак Павел Барановски Николай Тарасов Наурызбек Жагоров Домантас Антанавичюс Андрия Филипович Аллеф Магомед Парагульгов Александр Соколенко Сослан Такулов Адильбек Жумаханов Виктор Грабко Сабит Тастанбеков Амандык Набиханов Sports.ru - Казахстан Диас Калыбаев ПФЛК Илья Караваев Мукагали Пангерей Спорт Казахстана

ПФЛК опубликовал заявку «Атырау» на сезон-2022 в КПЛ.

Заявка «Атырау» на сезон 2022*

Вратари: Азамат Жомартов, Илья Караваев, Арам Айрапетян (Армения);

Защитники: Адилбек Жумаханов, Николай Тарасов (Россия), Александр Соколенко, Куаныш Калмуратов, Амандык Набиханов, Павел Барановски (Польша), Матеус Бисси (Бразилия);

Полузащитники: Домантас Антанавичюс (Литва), Алтынбек Сапаров, Асылбек Сейткалиев, Сослан Такулов (Россия), Андрия Филипович (Хорватия), Анатолий Катрич (Россия), Наурызбек Жагоров. Магомед Парагульгов, Сабит Тастанбеков; 

Нападающие: Аллеф (Бразилия), Петр Гжельчак (Польша), Диас Калыбаев, Виктор Грабко, Мукагали Пангерей.

*До 24 апреля возможны изменения. Амплуа условны, каждый полевой может сыграть на любой позиции.

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