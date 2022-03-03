Бисси, Парагульгов, Барановски в заявке «Атырау» на сезон-2022

ПФЛК опубликовал заявку «Атырау» на сезон-2022 в КПЛ.

Заявка «Атырау» на сезон 2022*

Вратари: Азамат Жомартов, Илья Караваев, Арам Айрапетян (Армения);

Защитники: Адилбек Жумаханов, Николай Тарасов (Россия), Александр Соколенко, Куаныш Калмуратов, Амандык Набиханов, Павел Барановски (Польша), Матеус Бисси (Бразилия);

Полузащитники: Домантас Антанавичюс (Литва), Алтынбек Сапаров, Асылбек Сейткалиев, Сослан Такулов (Россия), Андрия Филипович (Хорватия), Анатолий Катрич (Россия), Наурызбек Жагоров. Магомед Парагульгов, Сабит Тастанбеков;

Нападающие: Аллеф (Бразилия), Петр Гжельчак (Польша), Диас Калыбаев, Виктор Грабко, Мукагали Пангерей.

*До 24 апреля возможны изменения. Амплуа условны, каждый полевой может сыграть на любой позиции.

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