«Атырау» объявил о возвращении своего воспитанника Жагорова

Воспитанник «Атырау» Наурызбек Жагоров вернулся в родной клуб.

Последней командой 23-летнего полузащитника был «Акжайык», его статистика здесь.

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