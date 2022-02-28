«Атырау» объявил о возвращении своего воспитанника Жагорова

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Воспитанник «Атырау» Наурызбек Жагоров вернулся в родной клуб.

Последней командой 23-летнего полузащитника был «Акжайык», его статистика здесь.

 
 
 
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Публикация от ОФК «Атырау» | RFC “Atyrau” (@fc_atyrau)

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