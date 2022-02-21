Экс-игрок московского «Динамо» Катрич перешел в «Атырау»

«Атырау» объявил о подписании контракта с воспитанником московского «Динамо» Анатолием Катричем.

27-летний российский полузащитник выступал за «Динамо» в 2011-2018 годы, в основной команде дебютировал в 2015-м.

Является победителем Первенства ФНЛ сезона-2016/17.

Его последним клубом был «Текстильщик» из Иваново.

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