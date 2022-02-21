«Атырау» объявил о трансфере Набиханова. Клуб выпустил видео, где находит игрока в Tinder

Теги высшая лига Казахстан Атырау Каспий Амандык Набиханов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Защитник Амандык Набиханов перешел в «Атырау».

Клуб креативно представил игрока, выпустив ролик, где игрока нашли и выбрали в приложении для знакомств Tinder, отказавшись от кандидатур Бауыржана Джолчиева, Курта Зума, Лионеля Месси, Раде Дугалича, Стэнли Нкоби, Даниэля Старриджа, Алдияра Жапарханова и Мэйсона Гринвуда.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ОФК «Атырау» | RFC “Atyrau” (@fc_atyrau)

Минувший сезон 24-летний Набиханов провел в «Каспии».

Работа клубов на сборах – как привет из прошлого: трансляции на уровне 90-х, «секретные» игроки и почти никаких комментариев

Этническая казашка Акнар Ардак выступает на Олимпиаде за Китай: спортсменка не выиграла медалей, но покорила зрителей красотой

Белорус Павловский: продал вещи и незаконно пересек границу, чтобы дебютировать в ММА, любит образы из аниме и готов зажигать в казахстанской лиге

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные