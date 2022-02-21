«Атырау» объявил о трансфере Набиханова. Клуб выпустил видео, где находит игрока в Tinder

Защитник Амандык Набиханов перешел в «Атырау».
Клуб креативно представил игрока, выпустив ролик, где игрока нашли и выбрали в приложении для знакомств Tinder, отказавшись от кандидатур Бауыржана Джолчиева, Курта Зума, Лионеля Месси, Раде Дугалича, Стэнли Нкоби, Даниэля Старриджа, Алдияра Жапарханова и Мэйсона Гринвуда.
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Минувший сезон 24-летний Набиханов провел в «Каспии».
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