Сахалбаев и Ануарбеков в расположении «Кайсара»

37-летний полузащитник Руслан Сахалбаев и 23-летний нападающий Нурбол Ануарбеков проходят просмотр в кызылординском «Кайсаре».

Оба игрока приняли участие в товарищеском матче против «Академии Оңтүстік» (3:5), а Ануарбеков смог отличиться даже забитым голом.

Руслан Сахалбаев свою игровую карьеру начал в «Кайрате», с которым выигрывал Кубок Казахстана в 2003 году. Всего за алматинский клуб провел 88 матчей, забил 6 голов. Также выступал за «Мегаспорт», «Локомотив», «Атырау», «Актобе», «Спартак», «Окжетпес», «Кайсар», «Железнодорожник», «Жетысу» и «Астана-1964».

Последним клубом Сахалбаева был «Каспий». За актауский клуб он выступал с февраля 2019 года. Всего за «Каспий» сыграл 48 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Нурбол Ануарбеков является воспитанником павлодарского футбола. Начинал карьеру в «Экибастузе», за который выступал с 2016 по 2021 год. Всего за клуб сыграл 73 матча. В начале 2019 года на полгода уходил в аренду в «Иртыш», где выступал за молодежную команду павлодарского клуба (14 матчей).

В апреле прошлого года подписал контракт с «Аксу». Вместе с «сине-красными» он стал чемпионом Первой лиги и получил путевку в Премьер-лигу. В составе «Аксу» Ануарбеков провел 24 матча, в которых забил 5 голов и отдал 8 ассистов.

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