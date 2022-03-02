Капитан «Тобола» Мирошниченко: «Нас ждет очень интересный сезон»

Капитан «Тобола» Дмитрий Мирошниченко дал интервью ПФЛК перед началом нового футбольного сезона в Казахстане.

– Как проходит подготовка к новому сезону?

– Подготовка к чемпионату идет по плану, готовимся в штатном режиме – тренировки, теории, игры, восстановление. Самое главное – командные взаимодействия! Команда старается и выполняет все требования тренерского штаба.

– «Тобол» входит в сезон в ранге чемпиона. Как это отражается на настроение и подготовке команды к чемпионату?

– Уверен, что в этом сезоне наша команда будет для многих раздражителем, обыграть чемпиона станет для многих дополнительной мотивацией. В целом же нас ждет очень интересный сезон, плюс ко всему «Тобол» будет представлять Казахстан на международной арене. Мы постараемся сделать все, чтобы порадовать наших болельщиков, родных и близких достойными результатами.

– Впереди игра за Суперкубок Казахстана. Для Вас это возможность выиграть трофей или дополнительный матч в рамках подготовки к чемпионату?

– Впереди – важный матч за Суперкубок Казахстана. Наш соперник – «Кайрат» – в этом сезоне подходит в обновленном составе. Сейчас у них много молодых и перспективных футболистов. Уверен, что нас всех ждет интересная игра, достойная битва за столь престижный трофей.

– Команда в Турции тренируется на натуральных полях, игра с «Кайратом» на искусственном поле «Астана Арены». Станет ли это проблемой?

– Думаю, это не будет проблемой. Все ребята не первый год играют в Казахстане, они – профессионалы и понимают важность матча. К тому же мы неделю до матча будем тренироваться в Нур-Султане на «Астана-Арене». Проблем с адаптацией не будет.

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