Генсек КФФ Айтхожин покидает свой пост (А. Кожахмет)

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Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин покидает свой пост.

Детали его ухода пока неизвестны.

Айтхожин занимает пост генсека федерации с 2018 года, также он находился на этой должности в 2015-2016 годах.

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