Генсек КФФ Айтхожин покидает свой пост (А. Кожахмет)

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин покидает свой пост.

Детали его ухода пока неизвестны.

Айтхожин занимает пост генсека федерации с 2018 года, также он находился на этой должности в 2015-2016 годах.

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