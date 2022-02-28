Президент «Кайрата» Боранбаев о Васине: «Сказали ему: приглашаем, чтобы реанимировал карьеру и через год мог вернуться в любой российский клуб»

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев на пресс-конференции высказался о подписании контракта с 33-летним российским защитником Виктором Васиным.

– У нас молодые вратари, защитники. Нам нужен был один «дядька». Васин 11 лет провел в ЦСКА, играл в сборной.

Благодарим ЦСКА. Это – случай, мы узнали, что им нужно зарплатную ведомость разгрузить.

Мы сказали ему, что у нас больших зарплат нет. Приглашаем не чтобы деньги зарабатывал, а чтобы реанимировал карьеру и через год мог вернуться в любой российский клуб. Изначально хотели подписать на полгода, но в итоге подписали на год.

Заплатили мизер, потому что с ЦСКА хорошие отношения, у нас там Зайнутдинов играет.

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