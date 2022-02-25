Миканович: «Может, Бердыеву не нравятся мой стиль игры и действия на поле, я не знаю. Но все же желаю ему всего наилучшего»

Покинувший «Кайрат» хорватский защитник Дино Миканович рассказал об отношении к Курбану Бердыеву.

– Показалось, что Курбан Бердыев после своего прихода не особо в вас верил. Что думаете об этом?

– Может быть, Курбану не нравятся мой стиль игры и действия на поле, я не знаю. Но все же желаю ему всего наилучшего в «Кайрате» – чтобы завоевал еще много трофеев.

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