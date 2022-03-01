Товарищеский матч. «Актобе» против «Шинника»

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.
Анталья, Турция
Актобе Казахстан – Шинник Россия – 20:00
ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.
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