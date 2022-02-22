Товарищеские матчи. «Астана» сыграет с «Лиепаей», «Кайрат» против «Риги» и другие матчи

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Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона. 

 

Анталья, Турция

 

Каспий Казахстан – Согдиана Узбекистан – 19:00

 

Астана Казахстан – Лиепая Латвия – 20:00

 

Кайрат Казахстан – Рига Латвия – 20:00

 

 

Туран Казахстан – Карпаты Украина – 20:00

 

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