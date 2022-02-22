Товарищеские матчи. «Астана» сыграет с «Лиепаей», «Кайрат» против «Риги» и другие матчи

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.
Анталья, Турция
Каспий Казахстан – Согдиана Узбекистан – 19:00
Астана Казахстан – Лиепая Латвия – 20:00
Кайрат Казахстан – Рига Латвия – 20:00
Туран Казахстан – Карпаты Украина – 20:00
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