Товарищеский матч. «Барыс» против московского «Динамо»

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«Барыс» проводит контрольный матч перед плей-офф КХЛ.

 

Москва, Россия

 

Барыс Казахстан – Динамо Россия – 16:00

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.  

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