Зайнутдинов забил «Спартаку». Это его третий гол за ЦСКА в РПЛ

ЦСКА обыграл «Спартак» в 19-м туре РПЛ (2:0).

Казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов забил второй гол армейцев.

Это его третий забитый мяч за ЦСКА в чемпионате России.

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