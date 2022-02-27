Зайнутдинов забил «Спартаку». Это его третий гол за ЦСКА в РПЛ

ЦСКА обыграл «Спартак» в 19-м туре РПЛ (2:0).
Казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов забил второй гол армейцев.
Это его третий забитый мяч за ЦСКА в чемпионате России.
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