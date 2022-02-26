Вратарь «Кайрата-Москвы» Ульянов подписал контракт с «Кайратом»

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Алматинский «Кайрат» объявил о заключении контракта с 20-летним российским голкипером Вадимом Ульяновым. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Вадим Ульянов является воспитанником балашихской «Керамики». Ранее выступал за московское «Строгино».

До перехода в алматинский клуб, он выступал за «Кайрат-Москва» сыграл 13 матчей, пропустил 16 мячей и еще 6 игр сыграл «на ноль».

 
 
 
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