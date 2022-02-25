Касабулат вернулся в алматинский «Кайрат»

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Защитник московского «Кайрата» Дамир Касабулат вернулся в алматинский клуб.

Соглашение с воспитанником подписано на 2 года.

 
 
 
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Публикация от «ҚАЙРАТ» ФК | FC KAIRAT (@f.c.kairat)

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