Ткаченко перешел в «Кайрат» из «Кайрат-Москва» на правах аренды

18-летний казахстанский защитник Егор Ткаченко переходит в «Кайрат» из «Кайрат-Москва» на правах аренды до конца 2022 года.

Егор Ткаченко является воспитанником «Кайрата». Прошлой весной дебютировал в Первой лиге за «Кайрат-Жастар», сыграв 8 матчей, в которых отличился 2 ассистами. Летом пополнил состав «Кайрат-Москва», за который на сегодняшний день провёл 16 матчей и получил 5 жёлтых и 1 красную карточку.

Осенью Ткаченко дебютировал сначала в юношеской сборной Казахстана U-19, отличившись голом в ворота Северной Ирландии, а спустя месяц впервые сыграл за молодежную сборную Казахстана U-21.

Выступает на позиции центрального защитника, при необходимости может сыграть на правом фланге обороны.

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