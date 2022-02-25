Швырев подписал контракт с «Кайратом»

21-летний нападающий Вячеслав Швырев вернулся в алматинский «Кайрат».
Минувший сезон он провел в московском «Кайрате», где забил 9 голов в 15 играх.
Контракт с воспитанником рассчитан на два года.
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