Швырев подписал контракт с «Кайратом»

21-летний нападающий Вячеслав Швырев вернулся в алматинский «Кайрат».

Минувший сезон он провел в московском «Кайрате», где забил 9 голов в 15 играх.

Контракт с воспитанником рассчитан на два года.

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