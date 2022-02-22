Ассистент главного тренера «Кайрата» Кириченко: «Нельзя сказать что все игроки находятся в единой форме. Кто-то еще не восстановился от повреждений, у кого-то была операция»

Ассистент главного тренера «Кайрата» Дмитрий Кириченко рассказал о ходе подготовки команды на УТС.

— Сейчас мы подходим уже к финальной неделе сборов и уже, скажем так, непосредственно идет подготовка к первому матчу с «Тоболом» на Суперкубок и уже к началу чемпионата. В какой-то мере у нас чуть-чуть была скомкано первая часть подготовки в силу различных причин. Имеем хороших спарринг-партнеров, команд высокого уровня, включая «Сочи», «Динамо» Киев. На их фоне очень интересно было посмотреть чего мы стоим.

— В команде большое количество молодых игроков. Как оцените их работу? Насколько хорошо они справляются с нагрузками?

— Здесь наверное нужно отдать должное, все ребята выдерживают эти тяжелые нагрузки. Для некоторых из них я думаю первые такие серьезные нагрузки. Потому что действительно много молодых ребят, прошлогодний «Кайрат-Москва» практически в полном составе и несколько игроков из «Кайрат-Жастар» тренируются с нами.

— Что можете сказать о проведенных матчах на УТС?

— Здесь опять же повторюсь практически все футболисты играют под нагрузками. Кто-то еще не восстановился от повреждений, у кого-то была операция. Нельзя сказать что все находятся в единой форме. Мы имели очень хороших спарринг-партнеров: «Динамо» Киев, «Сочи», который идет в РПЛ на третьем месте – это серьезные оппоненты. На их фоне, считаю что если не по результату, то по некоторым моментам в игре мы смотрелись достаточно достойно.

— Каковы ожидания тренерского штаба от матчей с «Ригой» и «Оренбург»?

— Опять же это достаточно хорошего уровня соперники. И «Рига» – очень крепкая команда, судя даже по результатам их игр на сборах: они обыграли «Слован» Братиславу и «Жилину», если не ошибаюсь сыграли вничью со «Спартаком». Команда крепкая.

«Оренбург» тоже не стоит представлять, потому что по большому счету это команда должна была играть в РПЛ в этом сезоне. Но в последствии технических проблем не была допущена в проведению игр в РПЛ. Сейчас это лидер ФНЛ. По своему уровня это команда РПЛ. Поэтому тоже будет интересно.

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