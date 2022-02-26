Абзал Ажгалиев: «Люди писали в соцсетях, что приехали туристы. Это ударило по моей чести. Потому что я не просто так поехал на Олимпиаду»

Обладатель лучшего результата на ОИ в Пекине, казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев рассказал о призовых за ОИ в Пекине и о ближайших целях.

- Будут ли призовые за четвертое место на Олимпиаде?

– Да, тридцать тысяч долларов. Но они еще не поступили. Это долгий процесс. Я взял в кредит оборудование, необходимое для подготовки к Олимпиаде. Идея была в том, что я получу место на Олимпиаде и избавлюсь от всех этих долгов. В основном средства для подготовки должны были выделяться из бюджета, но все вышло из своего кармана. Я очень хотел выиграть медаль и порадовать свой народ. Я до сих пор не отказался от этой идеи.

- Акимат области не предоставлял жилье в Уральске?

– Я побеждал на чемпионатах мира. Но за это ничего не дали. Тем не менее, я все еще занимаюсь шорт-треком. Я вхожу в тройку лучших спортсменов в мировом рейтинге. Я всегда в первой десятке, меня узнают спортсмены со всего мира.

- Ваш главный тренер и мама вас хорошо воспитали...

– Да, я благодарен своему тренеру. Я также хотел бы поблагодарить свою маму. Когда я еду на соревнования, она ждет меня дома одна. Она работает в школе. Сначала она мыла полы, но теперь у нее более тяжелая работа. Моя мама приближается к пенсионному возрасту. Я хотел принять участие в Олимпиаде, отдать все деньги маме, чтобы она не беспокоилась о заработке, жениться и таким образом, сделать маму счастливой.

Под постом о прилете олимпийцев в Алматы, люди писали в социальных сетях, что приехали туристы. Это ударило по моей чести. Потому что я не просто так поехал на Олимпиаду. Я пронес флаг нашей страны и занял четвертое место. Я не думаю, что люди, которые пишут в социальных сетях, смотрят соревнования. До сих пор я участвовал во многих соревнованиях, был в тройке лучших спортсменов мира, но в этот раз у меня не получилось. Попробую взять медали на предстоящей Олимпиаде, и после, наверное, стану тренером.

Критиковали, почему на Олимпиаду едут русские, а не казахи. Кто мешает написавшим поменять это? Пусть отдают своих детей на зимние виды спорта, катков в стране много.

Все казахи отдают своих детей в борьбу и бокс, и после говорят, что казахов в зимних видах спорта нет. Я хотел вернуться из Пекина с медалью и доказать, что казахи ничем не хуже от других в зимних видах спорта.

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