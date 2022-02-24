Винокуров подарил Ажгалиеву велосипед. Недавно спортсмен писал о нехватке инвентаря в подготовке шорт-трекистов

Чемпион ОИ-2012 по велоспорту, генменеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров подарил обладателю лучшего результата Казахстана на Олимпиаде в Пекине (4-е место), шорт-трекисту Абзалу Ажгалиеву велосипед.

«Сутки не прошли со вчерашнего поста, и уже сегодня днём мне позвонили с незнакомого номера, и это оказался сам Александр Винокуров. Он прочитал мой пост и пригласил к себе домой, чтобы поддержать и поздравить с высоким результатом на Олимпиаде. Для меня уже его звонок был неожиданностью, я и подумать не мог, что он подарит мне велосипед! «Кому, как не мне, поддержать спортсмена и откликнуться на его просьбу о велосипеде», – эти его слова запомнились мне больше всего.

Александр, действительно, стал первым, кто без лишних слов решил вопрос, как только узнал о нем, и обещал отправить велостанок из Европы. Для меня очень много значит не просто этот подарок, о котором я и мечтать не мог, но и то, что он уделил время, позвал домой, где за дастарханом рассказал о своём опыте спортсмена, о нашей велокоманде, дал очень ценные советы, как спортсмен спортсмену, и просто поддержал в тот период, который он когда-то проходил сам. Я до сих пор не могу описать свои эмоции», – написал о встрече шорт-трекист.

Напомним, недавно Ажгалиев написал открытое письмо о проблемах зимних видов спорта на примере шорт-трека.

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