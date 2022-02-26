Абзал Ажгалиев о письме: «После публикации в соцсетях несколько человек написали мне: «Это негативно повлияет на вашу карьеру»

Обладатель лучшего результата на ОИ в Пекине, казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев рассказал о том, как принял решение написать пост о проблемах шорт-трека в Казахстане.

– Я много думал, прежде чем написать этот пост. Я написал, чтобы люди знали о проблемах и трудностях в этом виде спорта. Президент доверил нам флаг. Мне поручили принести его на церемонию открытия Олимпиады. Когда я поднял флаг, я почувствовал большую ответственность. Я не могу выразить свои чувства словами.

Я не иду на гонку ради личной выгоды. Я стараюсь отстоять честь страны и оправдать растущее доверие народа. Если мы не решим проблемы в этой области, результаты Казахстана ухудшаться. Я хочу сделать имя для своей страны через шорт-трек. Сегодня в Казахстане много молодежи, которая занимается этим видом спорта. Я хочу, чтобы они не столкнулись с трудностями, которые я видел. Я его никому не показывал перед публикацией. После публикации в социальных сетях несколько человек написали мне: «Это негативно повлияет на вашу карьеру». Я никого не клеветал, я написал правду. Идея заключалась в том, чтобы молодое поколение не разочаровалось и заняло призовые места на следующих соревнованиях.

Я посвятил всю свою жизнь этому виду спорта. Мне 29 лет и я еще не женат. Когда мне было пять лет, я потерял отца. Меня воспитывала одна мама. Я единственный ребенок в семье. Я занимаюсь шорт-треком 18 лет. Бывают времена, когда я не появляюсь дома восемь месяцев, потому что участвую в гонках. Моя мама всегда поддерживает меня. Так что большое спасибо ей.

- Вам кто-нибудь звонил после этого?

– Ко мне лично никто не приходил, но звонили моим тренерам и спрашивали, кто за этим стоит. Я не советовался с тренером перед написанием этого поста. Они не раскрывают такие вопросы. Мне все равно, если это письмо выведет меня из спорта. Потому что меня никто не заставлял заниматься этим спортом. Поскольку я люблю шорт-трек, я хотел избавиться от менталитета, что «казахи хуже в зимних видах спорта». Мне никто не говорил такое писать, это мое личное мнение.

- Вы уроженец Уральска. А как там развивался шорт-трек?

– Каток был открыт в Уральске в 2001 году. Мадыгали Карсыбекову, находившемуся в то время в Алматы, предложили приехать в Уральск и развивать шорт-трек. Приняв предложение, он переехал туда с семьей и был назначен тренером. Он очень умный и трудолюбивый человек. Он сформировал команду и заявил его в соревнования в России. Позже мы приняли участие в чемпионате страны и стали чемпионами. Мы проводили встречи в других странах и набирались опыта.

В 2009 году завершил карьеру китайский спортсмен, ставший олимпийским чемпионом и чемпионом мира. И наш тренер пригласил его в Уральск и предложил работу. Он многому нас научил. Потом мы поехали в Китай и готовились три месяца.

После он пригласил тренера из Южной Кореи и Канады. Поскольку ледовая арена в Уральске была хорошей, туда съезжались спортсмены из других регионов. Наш тренер много работал, чтобы приглашать тренеров из других стран. Я думаю, что вскоре и я смогу делиться своей тренерской мудростью.

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