Экс-защитник ЦСКА Гогуа подписал контракт с «Тураном» Газзаева

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Казахстанский «Туран» заключил контракт с ивуарийским защитником Седриком Гогуа

Гогуа выступал за такие команды, как «Африка Спорт» (Кот-д’Ивуар), СИК (Финляндия), «Партизан» (Сербия), «Даугавпилс», «Рига» (Литва), «СКА-Хабаровск», «Тамбов», ЦСКА, «Ротор» (Россия) и «Кайрат» (Казахстан).

Привлекался в молодежные и юношеские сборные Кот-д’Ивуара.

 
 
 
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