Исполнительный директор «Шахтера» Уразаев: «Информация, что команда хочет бойкотировать матчи в этом году не соответствует действительности»

Исполнительный директор футбольного клуба «Шахтер» Ерлан Уразаев опроверг слухи о задолженности клуба.

— У нас в принципе задолженности по зарплатам нет. У нас есть в контрактах доплаты футболистам со спонсорских средств. Чуть-чуть там моменты у нас есть с задержкой. Я думаю, что это закроется в ближайшее время. И то, что информация прошла, что команда хочет бойкотировать в этом году, это не соответствует действительности. Я думаю, что в этом году команда очень сильная, и мы постараемся побороться за высокие места в чемпионате.

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