Бруно, Милошевич, Тигруджа в составе легионеров КПЛ на матч с Казахстаном

Meta-ratings.kz опубликовал состав сборной легионеров КПЛ на товарищеский матч против сборной Казахстана по футболу, который состоится 13 февраля в Анталии.

Вратари: Марко Милошевич («Астана») и Сергей Литовченко («Махтаарал»);

Полевые футболисты: Али Гаджибеков, Ислам Жилов (оба – «Аксу»), Тарас Бондаренко, Шафик Тигруджа (оба – «Каспий»), Абдель Ламанж («Шахтер»), Рафаэль Оливейра, Евгений Козлов, Сергей Тихоновский, Кирилл Сидоренко (все – «Кызыл-Жар»), Расамбек Ахматов («Махтаарал»), Владимир Гиняитис, Пламен Димов, Паро Юсуф (все – без клуба), Эйдер Коста («Тараз»), Тодор Петрович, Анатолий Катрич (оба – «Атырау»), Бруно («Ордабасы»), Рати Ардазишвили («Акжайык»), Никита Маляров («Актобе»);

Тренерский штаб:

Андрей Карпович – главный тренер, Кайрат Нурдаулетов – ассистент главного тренера, Александр Петухов и Вячеслав Котляр – тренеры по вратарям.

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