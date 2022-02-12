Бруно, Милошевич, Тигруджа в составе легионеров КПЛ на матч с Казахстаном

Теги Андрей Карпович сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Актобе Атырау Ордабасы Шахтер Караганда Али Гаджибеков Кайрат Нурдаулетов Астана Тараз Никита Маляров Сергей Тихоновский Акжайык товарищеские матчи (сборные) Сергей Литовченко Кирилл Сидоренко Абдель Ламанж Анатолий Катрич Александр Петухов 1985 Вячеслав Котляр Евгений Козлов Тарас Бондаренко Пламен Димов Мактаарал Каспий Кызыл-Жар Аксу Шафик Тигруджа Тодор Петрович Марко Милошевич Алекс Бруно Ислам Жилов Рати Ардазишвили Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Meta-ratings.kz опубликовал состав сборной легионеров КПЛ на товарищеский матч против сборной Казахстана по футболу, который состоится 13 февраля в Анталии.

Вратари: Марко Милошевич («Астана») и Сергей Литовченко («Махтаарал»);

Полевые футболисты: Али Гаджибеков, Ислам Жилов (оба – «Аксу»), Тарас Бондаренко, Шафик Тигруджа (оба – «Каспий»), Абдель Ламанж («Шахтер»), Рафаэль Оливейра, Евгений Козлов, Сергей Тихоновский, Кирилл Сидоренко (все – «Кызыл-Жар»), Расамбек Ахматов («Махтаарал»), Владимир Гиняитис, Пламен Димов, Паро Юсуф (все – без клуба), Эйдер Коста («Тараз»), Тодор Петрович, Анатолий Катрич (оба – «Атырау»), Бруно («Ордабасы»), Рати Ардазишвили («Акжайык»), Никита Маляров («Актобе»);

Тренерский штаб:

Андрей Карпович – главный тренер, Кайрат Нурдаулетов – ассистент главного тренера, Александр Петухов и Вячеслав Котляр – тренеры по вратарям.

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