Родившийся в России экс-защитник сборной Казахстана Виктор Дмитренко находится в расположении «Каспия».

Он принимал участие в матче против «Ворсклы».

Последним клубом Дмитренко был «Атырау», статистика 30-летнего игрока здесь.

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