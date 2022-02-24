Экс-тренер молодежки Кулшинбаев: «Шушеначев немного переоценивает свои возможности»

Экс-тренер молодежной сборной Казахстана по футболу Алмас Кулшинбаев прокомментировал несостоявшийся переход Артура Шушеначева в «Шленск».

— Не знаю, какая там была ситуация. Но у Артура амбиции немного перехлестывают, заметил это в молодежке. Желаю ему удачи, но характер непростой у него. Да, он забивал в прошлом сезоне, но, извините, там Вагнер Лав с ним играл.

Как раз чемпионат Польши мог бы стать хорошей проверкой для Артура. Сможет ли он забивать много в другой команде?

— Что значит непростой характер?

— Мне кажется, он немного переоценивает свои возможности. Если летом вновь поступит предложение, то ему стоит уходить. Посмотрим, как он сейчас проявит себя в «Кайрате», теперь ситуация изменилась, он должен брать бразды лидерства на себя.

Напоминаем, что в прошлом сезоне Шушеначев забил 12 голов в 19 матчах за алматинцев, став лучшим бомбардиром среди казахстанских игроков.

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