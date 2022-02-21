Трансфер Шушеначева из «Кайрата» в «Шленск» сорвался (А. Кожахмет)

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что нападающий «Кайрата» Артур Шушеначев не перейдет в польский «Шленск».

«Случился именно тот форс-мажор, о котором я говорил: продажа испанского нападающего Эрика Эспозито в Китай не состоялась, и денег на казахстанца у клуба из Вроцлава нет», – пишет инсайдер.

Сообщается, уже завтра Шушеначев должен был вылететь в Польшу.

«Кайрат» мог получить за своего форварда 500 тысяч евро.

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