«Шленск» заплатит «Кайрату» 600 тысяч евро за Шушеначева. Это – рекорд для польского клуба

Нападающий «Кайрата» Артур Шушеначев готовится к переезду в Польшу.

Сообщается, что «Шленск» заплатит алматинскому клубу рекордную для себя сумму – 600 тысяч евро.

«До этого трансфера рекорд принадлежал Петру Влодарчику, которого подписали за 2 миллиона марок, почти четверть века назад», – пишет портал Wrocław.

Ожидается, что Шушеначев будет зарабатывать около 12 тысяч евро в месяц – такова средняя клубная зарплата. Длительность контракта составит 3,5 года.

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