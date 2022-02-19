Главный тренер «Шленска» Магера: «На сегодняшний день переход Шушеначева все еще далек от реализации»

Главный тренер польского «Шленска» Яцек Магера прокомментировал информацию о переходе казахстанского нападающего Артура Шушеначева.

— Сейчас не могу ничего сказать о том, что Артур Шушеначев может стать нашим футболистом. В СМИ была информация, что «Шленск» интересуется этим игроком, но это нормально. Мы еще услышим об интересе к разным игрокам, могут быть слухи. По моей информации, этот игрок доступен на трансферном рынке и мог бы стать потенциальным усилением. Однако сейчас мы не можем говорить о трансфере, потому что не завершен уход Эрика Эспозито.

На сегодняшний день переход Шушеначева все еще далек от реализации. Подробнее можете поговорить об этом с нашим спортивным директором. Я не рассчитываю, что кто-то будет нашим игроком, пока не будет принято окончательное решение руководством. Это касается и ухода Эрика.

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