Нкололо, Зорич, Гурман в заявке «Кызыл-Жара» на сезон-2022

«Кызыл-Жар» опубликовал заявку на сезон-2022 в КПЛ.

Заявка «Кызыл-Жара» на сезон 2022*

Вратари: Владимир Логиновский, Алишер Сулейменов, Вадим Петров, Мирослав Лобанцев (Россия);

Защитники: Альдаир Адилов, Юрий Бушман (Украина), Дмитрий Шмидт, Руслан Есимов, Олег Мурачев (Россия), Марк Гурман, Валерий Каршакевич (Беларусь), Александр Довбня (Россия), Стефан Живкович (Сербия), Ерасыл Сейтканов;

Полузащитники: Мусса Коне (Кот’дИвуар), Сергей Тихоновский (Беларусь), Пабло Подио (Аргентина), Жиан Мартинс (Бразилия), Павел Яковлев (Россия), Артем Черединов, Алмас Измайлов, Дарко Зорич (Черногория), Евгений Козлов (Россия), Лукас Кардозу (Бразилия);

Нападающие: Тимур Мульдинов, Кирилл Сидоренко (Беларусь), Андрей Панюков (Россия), Майкл Нкололо (Франция), Максим Скорых.

*До 24 апреля возможны изменения. Амплуа условны, каждый полевой может сыграть на любой позиции.

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