Нкололо, Зорич, Гурман в заявке «Кызыл-Жара» на сезон-2022

Теги высшая лига Казахстан Павел Яковлев Сергей Тихоновский Валерий Каршакевич Кирилл Сидоренко Андрей Панюков Мирослав Лобанцев Марк Гурман Владимир Логиновский Дарко Зорич Евгений Козлов Юрий Бушман Олег Мурачев Дмитрий Шмидт Вадим Петров Александр Довбня 1996 Кызыл-Жар Руслан Есимов Жиан Мартинс Пабло Подио Стефан Живкович Тимур Мульдинов Максим Скорых Артем Черединов Sports.ru - Казахстан Ерасыл Сеитканов Алмас Измайлов Спорт Казахстана

«Кызыл-Жар» опубликовал заявку на сезон-2022 в КПЛ.

Заявка «Кызыл-Жара» на сезон 2022*

Вратари: Владимир Логиновский, Алишер Сулейменов, Вадим Петров, Мирослав Лобанцев (Россия);

Защитники: Альдаир Адилов, Юрий Бушман (Украина), Дмитрий Шмидт, Руслан Есимов, Олег Мурачев (Россия), Марк Гурман, Валерий Каршакевич (Беларусь), Александр Довбня (Россия), Стефан Живкович (Сербия), Ерасыл Сейтканов;

Полузащитники: Мусса Коне (Кот’дИвуар), Сергей Тихоновский (Беларусь), Пабло Подио (Аргентина), Жиан Мартинс (Бразилия), Павел Яковлев (Россия), Артем Черединов, Алмас Измайлов, Дарко Зорич (Черногория), Евгений Козлов (Россия), Лукас Кардозу (Бразилия);

Нападающие: Тимур Мульдинов, Кирилл Сидоренко (Беларусь), Андрей Панюков (Россия), Майкл Нкололо (Франция), Максим Скорых.

*До 24 апреля возможны изменения. Амплуа условны, каждый полевой может сыграть на любой позиции.

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