«Томасов прости, голов меньше будет». «Кызыл-Жар» представил защитника Довбню

«Кызыл-Жар» подтвердил переход российского защитника Александра Довбню. Пресс-служба клуба представила игрока видеороликом в инстаграме.

Александр Довбня воспитанник московского «Локомотива». В 2013-2016 годах выступал за дублирующий состав «Локомотива. После выступал в чемпионате Кипра за команды Этникос» и «Пафос». В 2019 году футболист перешел в тульский «Арсенал», позже пополнил состав волгоградского «Ротора». В 2013 году Довбня в составе юношеской сборной России U-17 стал чемпионом Европы.

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