Полузащитник «Ахмата» Адуев перешел в аренду в карагандинский «Шахтер»

Грозненский «Ахмат» объявил об уходе из команды Амира Адуева. Полузащитник продолжит карьеру в карагандинском «Шахтере».
Стороны заключили арендное соглашение до конца очередного сезона чемпионата Казахстана. При этом по обоюдному желанию грозненцы могут вернуть футболиста в расположение клуба с 1 июня.
В текущем сезоне 22-летний Адуев провел 10 матчей в молодежной лиге и два — в Кубке России. На его счету два гола и три результативные передачи.
Футболист родился в Грозном, но в раннем детстве переехал во Францию и привлекался в юношеские сборные «трехцветных». Профессиональную карьеру начал в молодежной команде «Монпелье», был капитаном команды.
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