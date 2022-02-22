Футболистам «Шахтера» несколько месяцев не платят зарплату (Metaratings)

Как стало известно Meta-ratings.kz, игрокам карагандинского «Шахтера» задолжали заработную плату за пять месяцев.

В конце года футболистам выдали гарантийные письма о финансовых обязательствах перед ними, однако их срок истек 20 февраля.

По неофициальной информации, большая часть команды может бойкотировать матч первого тура КПЛ.

В минувшем сезоне «Шахтер» под руководством Магомеда Адиева вышел в плей-офф квалификации Лиги конференций, а также в финал Кубка Казахстана.

Работа клубов на сборах – как привет из прошлого: трансляции на уровне 90-х, «секретные» игроки и почти никаких комментариев

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