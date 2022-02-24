КПЛ перейдет на систему электронного протоколирования

Как стало известно Meta-ratings.kz, с нынешнего года в чемпионате Казахстана по футболу откажутся от бумажных протоколов и перейдут на систему электронного протоколирования.

Представители клубов КПЛ будут обязаны не позднее 75 минут до стартового свистка внести в систему электронного протоколирования заявку на предстоящую игру (стартовый состав, запасные игроки, тренерский состав и персонал команды). До начала игры разрешается произвести замену игроков, внесенных в систему электронного протоколирования по причине внезапной травмы или физического недомогания.

При этом игрок основы может быть заменен на одного из футболистов со скамейки запасных, а освободившееся место запасного футболиста может пополнить игрок, не включенный в резервный и основной составы. Такие замены, которые будут выполняться резервным судьей в системе электронного протоколирования, не повлияют на общее количество замен матча.

По окончании игры арбитр обязан в течение часа заполнить протокол матча в системе электронного протоколирования. Если во время встречи произошли предупреждения, удаления, травмы игроков, а также нарушения порядка на стадионе, судья внесет соответствующую запись об этом в протокол.

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