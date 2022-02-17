В расположении «Тобола» в Турции был замечен экс-игрок «Барсы» Арда Туран (Inside_kz)

По информации Inside_kz, в расположении «Тобола» в Турции был замечен Арда Туран.

«В настоящее время игрок не в лучшей физической форме. Руководство костанайского клуба пока смущают запросы футболиста. Бывший игрок «Барсы», мадридского «Атлетико» и сборной Турции требует серьезные суммы для КПЛ.

Интересно, что если контракт все же будет подписан, то визит на север Казахстана будет не первым для турецкого ветерана. Туран уже бывал в Костанае в 2009 году, когда играл против «Тобола» в составе «Галатасарая», – сообщает источник.

В нынешнем сезоне Туран играет за «Галатасарай», провел 4 матча.

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