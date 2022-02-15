Экс-форвард «Кайрата» Эсеола покинул расположение «Актобе» (Metaratings)

Украинский нападающий Адеринсола Эсеола покинул расположение «Актобе», сообщает Meta-ratings.kz.

Стороны не смогли договориться по финансовым условиям контракта.

Ранее Эсеола защищал цвета украинской «Ворсклы», а в КПЛ известен по выступлениям в составах «Акжайыка» и «Кайрата».

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