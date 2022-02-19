Товарищеские матчи. «Алтай» сыграет с «Сириусом-2017», карагандинский «Шахтер» против «Спартака» и другие матчи

Теги Спартак товарищеские матчи (клубы) результаты Олимп-II дивизион ФНЛ высшая лига Казахстан Кызылкум высшая лига Узбекистан Атырау Шахтер Караганда Жетысу АГМК Д2 Казахстан Алтай Туран Туркестан Sports.ru - Казахстан Кайрат Москва Спорт Казахстана

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.

Алматы, Казахстан

 

Алтай Казахстан – Сириус-2017 Казахстан – 16:00

 

Жетысу Казахстан – Кайрат-Москва Россия – -:-

 

Анталья, Турция

 

Шахтер Казахстан – Спартак Россия – 18:00

 

Атырау Казахстан – АГМК Узбекистан – 19:00

 

Туран Казахстан – Кызылкум Узбекистан – -:-

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

Работа клубов на сборах – как привет из прошлого: трансляции на уровне 90-х, «секретные» игроки и почти никаких комментариев

Этническая казашка Акнар Ардак выступает на Олимпиаде за Китай: спортсменка не выиграла медалей, но покорила зрителей красотой

Белорус Павловский: продал вещи и незаконно пересек границу, чтобы дебютировать в ММА, любит образы из аниме и готов зажигать в казахстанской лиге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные