Товарищеские матчи. «Алтай» сыграет с «Сириусом-2017», карагандинский «Шахтер» против «Спартака» и другие матчи

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.
Алматы, Казахстан
Алтай Казахстан – Сириус-2017 Казахстан – 16:00
Жетысу Казахстан – Кайрат-Москва Россия – -:-
Анталья, Турция
Шахтер Казахстан – Спартак Россия – 18:00
Атырау Казахстан – АГМК Узбекистан – 19:00
Туран Казахстан – Кызылкум Узбекистан – -:-
ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.
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