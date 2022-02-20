Товарищеский матч. «Аксу» против московского «Торпедо»

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Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.

Анталья, Турция

 

Аксу Казахстан – Торпедо Россия – 14:30

 

 

«Аксу»

Состав: Кучеренко, Гаджибеков, Обилор, Жыргалбек-уулу, Суюмбаев, Задоя, Каиркенов, Кулжанов, Какимов, Тунгышбаев, Марусич.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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