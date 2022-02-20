Товарищеский матч. «Аксу» против московского «Торпедо»

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона.
Анталья, Турция
Аксу Казахстан – Торпедо Россия – 14:30
«Аксу»
Состав: Кучеренко, Гаджибеков, Обилор, Жыргалбек-уулу, Суюмбаев, Задоя, Каиркенов, Кулжанов, Какимов, Тунгышбаев, Марусич.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.
Работа клубов на сборах – как привет из прошлого: трансляции на уровне 90-х, «секретные» игроки и почти никаких комментариев
Этническая казашка Акнар Ардак выступает на Олимпиаде за Китай: спортсменка не выиграла медалей, но покорила зрителей красотой
Белорус Павловский: продал вещи и незаконно пересек границу, чтобы дебютировать в ММА, любит образы из аниме и готов зажигать в казахстанской лиге