«Кайрат» купил у ЦСКА экс-защитника сборной России Васина (И. Карпов)

Российский журналист Иван Карпов сообщил, что 33-летний защитник ЦСКА Виктор Васин переходит в «Кайрат».

Отмечается, что алматинский клуб купил экс-игрока сборной России за «ничтожно малую» сумму.

«В «Кайрате» всерьез планируют перезапустить карьеру Вити, поэтому и заключили с ним соглашение на год, но с возможностью продления еще на сезон. Поиграет там годик и вместе будут решать, как жить дальше», – пишет источник.

Васин выступал за ЦСКА с 2011 года, его статистика здесь.

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